Yapay zekâda yeni dönem: Akıllı asistanlar ihtiyaca dönüşüyor

Yapayzeka asistanları pek çok cihaz için lüks sayılabilecek bir uygulamaydı. Şimdi artık kullanıcılar yapay zeka teknolojisini farkında olmadan hayatlarının içine giren bir konfor olarak pek çok iş için kullanıyor. Samsung ve Symmetry Research iş birliğiyle gerçekleştirilen küresel araştırma sonuçları, mobil yapay zekanın kullanıcılar için artık bir lüks olmaktan çıkıp, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ortaya koyuyor.

RUTİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yakın geçmişe kadar sınırlı alanlarda kullanılan yapay zeka, günümüzde proaktif ve kişiselleştirilmiş bir asistan olarak hayatın merkezine yerleşmiş durumda. Araştırma verilerine göre, kullanıcıların neredeyse yarısı (yüzde 47), yapay zeka destekli özellikler olmadan günlük rutinlerinin aksayacağını belirtiyor. Bu durum, "yapay zeka olmadan asla" diyen kitlelerin dünya genelinde hızla arttığını gösteriyor. Samsung'un 2024 yılında Galaxy S24 serisi ile başlattığı mobil yapay zeka dönemi, donanımdan ziyade zeka odaklı bir inovasyon sürecini simgeliyor. Şirket, çok modlu yapay zeka yeteneklerini güçlendirerek bu teknolojiyi akıllı telefonların ötesine taşıyor. Giyilebilir cihazlar, tabletler ve bilgisayarlar bu ekosisteme dahil ediliyor. Yapay zekanın doğal dil işleme yeteneğindeki gelişmeler, kullanıcı alışkanlıklarında da köklü değişikliklere neden oluyor. Sesli komut ve sohbet özellikleri yapay zeka kullanımında ön sıralara yerleşirken, kullanıcıların yüzde 45'i sesli komutları daha sık kullandığını belirtiyor.

GÖRÜNMEZ TEKNOLOJİ VE YÜKSELENKULLANIM ORANLARI

Kullanıcılarınbüyük bir kısmı (yüzde 80 civarı), hava durumu tahminleri veya otomatik ekran parlaklığı gibi arka planda çalışan özelliklerin yapay zeka tabanlı olduğunu fark etmeden bu teknolojiden yararlanıyor. Ancak bilinçli kullanım oranlarında da ciddi bir artış söz konusu. 2025 yılı başında tanıtılan Galaxy S25 kullanıcılarının yüzde 70'inden fazlası yapay zeka araçlarını aktif olarak kullanıyor. Özellikle Google Gemini entegrasyonu yapay zeka kullanım oranını 3 kat artırırken, ekranda daire içine alarak arama yapmayı sağlayan "Circle to Search" özelliği, yüzde 54'lük oranla kullanıcıların favorisi konumunda.