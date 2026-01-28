Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi Kervan adli tıp yolunda

Ünlü şarkıcı Güllü, Yalova'daki evinin penceresinden düşüp öldü. Şüpheli olay sonrası Kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu da geçtiğimiz günlerde 'Kasten öldürmeye azmettirme' şüphesiyle gözaltına alındı. Zanlı adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma süreci sürerken Kervan hakkında yeni bir adım atıldı. Kervan, dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kervan'dan kan ve kıl örnekleri alınacağı vurgulandı.Söz konusu örneklerin olay yerindeki delillerle kıyaslanacağı belirtildi.

Güllü'den geriye katil zanlısı olan kızı ve onun sevgilisi Kervan'la çektirdiği fotoğraf kareleri kaldı!