Küresel siber tehditlere kapsamlı güvenlik kalkanı

Küresel siber güvenlik manzarası 2025 yılında benzeri görülmemiş bir tehdit dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Dünya genelinde siber suçların yıllık maliyetinin 10.5 trilyon dolara ulaşması beklenirken, Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketi Türk Telekom, ülkenin dijital güvenliğini sağlamak için kapsamlı bir siber güvenlik ekosistemi sunuyor. Cloudflare'in 2025'in ilk çeyrek raporuna göre, sadece üç ayda 20.5 milyon DDoS saldırısı engellendi; bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 358'lik bir artışı temsil ediyor. Aynı dönemde, 1 Terabit/ saniye üzerindeki hiper-hacimli saldırılar günde ortalama 8 saldırıya ulaştı. Bu rakamlar, siber güvenliğin artık sadece bir BT sorunu değil, makroekonomik bir risk ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini gösteriyor.

KÜRESEL SİBER TEHDİTLER

Dünya Ekonomik Forumu'nun Global Siber Güvenlik Görünümü 2025 raporunda öne çıkan veriler, siber güvenlik alanının karşı karşıya olduğu zorlukların boyutunu gözler önüne seriyor. Fidye yazılımı saldırıları tüm veri ihlallerinin yüzde 44'ünü oluşturuyor ve ortalama maliyeti 5.08 milyon dolara ulaşıyor. Kimlik avı saldırıları ise tüm ihlallerin yüzde 33'ünden sorumlu. IBM'in 2025 raporuna göre, küresel veri ihlali maliyeti ortalama 4.44 milyon dolar, ABD'de ise bu rakam 10.22 milyon dolara çıkıyor. Fidye yazılımı saldırılarında ortalama talep edilen miktar 115 bin dolar olmasına rağmen, kurbanların yüzde 64'ü ödeme yapmayı reddediyor. Ancak ödeme yapılmasa bile, fidye yazılımı olayları kuruluşlara ortalama 5.08 milyon dolara mal oluyor.

KAPSAMLI HİZMET

2024'te 75 adet sıfırıncı gün (zeroday) zafiyeti tespit edildi. Bu bilinmeyen güvenlik açıkları, saldırganların sistemlere erişim sağlamak için kullandıkları en tehlikeli araçlar arasında yer alıyor. Türkiye'nin siber güvenlik hizmeti sunan ilk telekom operatörü olan Türk Telekom, bu küresel tehdit ortamına karşı çok katmanlı bir savunma stratejisi sunuyor. Şirketin güvenlik portföyü, temel korumadan gelişmiş tehdit önlemeye kadar geniş bir yelpazede hizmetleri kapsıyor. Google'ın 2024 raporunda 75 zero-day zafiyetinin tespit edildiği bir ortamda, Türk Telekom'un Gelişmiş Tehdit Önleme hizmeti kritik önem taşıyor. Sandbox özelliği ile bilinmeyen saldırı tiplerine karşı koruma sağlayan sistem, sürekli izleme ve analiz yoluyla potansiyel tehditleri önceden tespit ediyor.

DDOS KORUMASI: TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK KAPASİTELİ SAVUNMASI

Küresel verilerin DDoS saldırılarının 2025'te rekor seviyelere ulaştığını göstermesi, Türk Telekom'un bu alandaki yatırımlarının önemini ortaya koyuyor. Cloudflare'in kayıtlarına göre, 2025'in ilk çeyreğinde 6.5 Terabit/saniye'ye kadar çıkan saldırılar görüldü. Türk Telekom, Türkiye'nin en yüksek kapasiteli DDoS korumasını sunarak, işletmelerin kesintisiz hizmet vermesini sağlıyor. Hem ağ katmanı hem de uygulama katmanı DDoS saldırılarına karşı koruma sağlayan sistem, saldırıları anında tespit ederek müdahale ediyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun raporunda vurgulandığı gibi, siber tehditlerin yüzde 45'ini ransomware oluştururken, tehditlere hızlı müdahale kritik önem taşıyor. Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi, sertifikalı siber güvenlik mühendisleriyle 7/24 izleme, SIEM danışmanlık, MDR (Managed Detection and Response) ve olay müdahale servisleri sağlıyor. KOBİ'ler için özel olarak tasarlanan bu paket, güvenlik duvarı, içerik filtreleme, antivirüs ve IPS (Intrusion Prevention System) hizmetlerini omurga seviyesinde sunuyor. Kurulum gerektirmeyen bu çözüm, internet bant genişliğine göre esnek fiyatlandırmayla avantajlı bir koruma sağlıyor.

Haber: Timur Sırt