Katil hapiste bulundu! Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayeti aydınlatıldı

Ekiplerin Antalya'da 29 Şubat 2016'da öldürülen S.K. adlı kadının katil ya da katillerinin peşine düştüğünü ifade eden Yerlikaya, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince titiz bir çalışma başlatıldığını, bahse konu dosyayla ilgili detaylı ve teknolojik çalışmaların tekrar ele alındığını aktardı.

2016 yılında olay yerinde çekilen görüntü (İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı)

CİNAYETLER BENZERLİK GÖSTERDİ

Olayın failinin daha önce de benzer olaylara karışmış olabileceği değerlendirilerek arşiv çalışmasına başlandığını, 14 Haziran 2019'da Antalya Muratpaşa ilçesinde K.K.D. isimli kadının öldürülmesiyle 2016'da işlenen S.K. cinayeti arasında benzerlikler tespit edildiğini bildiren Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"2019'da K.K.D. isimli kadın cinayetinin şüphelisi olarak tutuklanan M.K'nin 2016'da işlenen cinayetin de faili olabileceği değerlendirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri hapisteki M.K'den 25 Kasım 2025'te kan örneği alarak, 2016'da öldürülen S.K'den elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi."