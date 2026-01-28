İltihaplı romatizma olarak bilinen Romatoid hastalığına karşı harekete geç

Romatoid artrit, en sıkel ve ayak eklemlerini tutan hastalık;ağrı, şişlik, sabah tutukluğu vezamanla eklem deformasyonları gibiciddi sorunlara yol açabiliyor. Tedaviedilmediğinde iltihap uzun vadede diğerorganlara da sıçrayabiliyor ve kalp, akciğerler,kemikler ile gözlerde de sorunoluşturabiliyor. Kış aylarında ilaç tedavisininyanı sıra yaşam alışkanlıklarındaalınacak olan önlemler ve düzenli hekimtakibiyle atakların önlenebildiğine işaretediyor. Romatoloji Uzmanı Dr. ÖğretimÜyesi Mehmet Karaarslan, romatoidartrit ataklarına karşı alınması gerekenönlemleri anlatıyor:

ASLA HAREKETSİZ KALMAYIN

Bu hastalıktadüzenli ve kontrollü hareket tedavininen önemli parçalarından birinioluşturmaktadır. Ağrınız varken hareketetmek zor gelebilir, ancak yüzme veyürüyüş gibi eklemleri yormayan sporlarıdüzenli yapmaya devam etmelisiniz.

ENFEKSİYONLARDAN KORUNUN

Kışın artan nezle ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları hastalarımızda daha ağır seyredebiliyor, hatta hastalığın ataklarını tetikleyebiliyor. Kalabalık ortamlardan kaçınmak ve elleri sık sık yıkamak gibi önlemlerin alınması gerekir.

AKDENİZ TİPİ BESLENİN

Doğal iltihap sökücüler olarak tanımlanan zeytinyağını, cevizi, taze sebzeleri ve omega 3 açısından zengin balıkları sık tüketmeyi alışkanlık edinin. Bilimsel çalışmalar net bir sonuç vermemiş olsalar da zerdeçalın iltihap üzerinde baskılayıcı etkisi olduğu düşünülüyor.

LAHANA MODELİ GİYİNİN

Tek bir kalın kazak yerine, kat kat giyinmeyi (lahana usulü) alışkanlık edinin. Lahana modeli giyinmek vücut ısısını katmanlar arasında hapsederek eklemlerinizi sıcak tutuyor, böylece sertleşmelerini önlüyor.

SICAK UYGULAMA YAPIN

Sabah tutukluğunu çözmek için sıcak suyla duş almanız kasları gevşetiyor ve eklem hareketlerini kolaylaştırıyor. Ancak, eğer eklemlerinizde aktif şişlik, kızarıklık veya sıcaklık (alevlenme) varsa, o bölgeye sıcak uygulama yapmayın, hekiminize haber verin.

İLAÇLARINIZDA DEĞİŞİKLİK YAPMAYIN

Hekiminize danışmadan 'Ağrım arttı, ilacı artırayım' veya 'Hastalandım, ilacı keseyim' demeyin.

D VİTAMİNİ SEVİYENİZİ ÖLÇTÜRÜN

D vitamini seviyenize baktırmanız ve ihtiyaç halinde hekiminizin kontrolünde takviye kullanmanız öneriliyor. Ayrıca omega 3 balık yağı takviyeleri eklem sertliğini azaltmaya yardımcı olabiliyor.