Getir Aralık Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihlilerin listesi...

Getir Aralık Kampanyası çekiliş sonuçları (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

İPHONE 17 PRO 256 GB ASİL TALİHLİLERİ

Pinar Demirkiran - Emre Kahya / İstanul - Eren Burak Sarıca / İstanbul - Betül Boz / Bursa - Hilal Berber /Bursa - Sevde Yıldız / İstanbul - Elif Saygılı / Adana - Gülşah Gökhan Gökçek / İstanbul - Selin Akbay / İzmir - Ebru Yıldız / İzmirApple 13 inç MacBook Air- 512 GB SSD Asil Talihlileri: Hüseyin Şeren / İstanbul - Eda Kilinc / İstanbul - Esra Halıcıoğlu - Mehmet Koç /Mersin - Hasan Burak Kaynar / İzmir - Emre Özgül / İstanbul - Sinan Kaplan / Kayseri - Gizem İzgin / İstanbul - Ebru Balcı / İstanbul - Erol Kaya Tufan /Ankara

SONY PLAYSTATİON 5 PRO 2 TB OYUN KONSOLU/EAS ASİL TALİHLİLERİ

Sefa Değerli / İstanbul - Ayça Sağir / Mersin - Akif Gök / Antalya - M.Bilal

Talu / Ankara - Sezin Tanır - Yunus Emre Begeç / İzmir - Tarık Cellek / İstanbul - Ekrem Özbek / Mardin - Mehmet Yarkın Temiz / İstanbul - Yusuf Can Ekinci/ Kars

50.000 TL'LİK TATİLSEPETİ HEDİYE ÇEKİ ASİL TALİHLİLERİ

Ecmel Zari / İstanbul - Yeşim Tanrıverdi Ayaz / Adana - Murat Öztürk - Devlet Hanım Gürler/ Antalya - Ayberk Özdemir - Türker Şengül / Adana - Ömercan İpek / İstanbul - Asya İpek Güney - Batuhan Arı / İzmir - Emir Karahan Aldım / Bursa

DYSON GEN5DETECT KABLOSUZ ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE ASİL TALİHLİLERİ

Tuğba Sezgin / İzmir - Erdem Kurt / İstanbul - Elif Nur Üvenli / İzmir -Suzan Özger / İstanbul - Beyzanur Asln - Banu Aladağ / Muğla - Gulfem Erdogan / İstanbul - Melis Koca / İstanbul - Özlem Çuhadar / İstanbul - Bengi Kilicli/ İstanbul

Apple 11 inç iPad Air Wi-Fi 128 GB Asil Talihlileri

Uğur Akbulut / İstanbul - Serpil Kaplan / İstanbul - Nur Yıldız / İstanbul - Hakan Tufan / Isparta- Ceren Özbasaran Tan - Gülhanım Kaygusuz / İzmir - Aylin Beyazova / Niğde - Sertay Hakyemez / İzmir - Eylül Aras Dikduran / İzmir - Ekin Alpdoğan /İstanbul

DYSON AİRWRAP İ.D. SAÇ ŞEKİLLENDİRME VE KURUTMA SETİ ASİL TALİHLİLERİ

Ekrem Artan / İstanbul - Pınar Gökdoğan / İstanbul - Cumali Karakaş / Adana - Ali Kara / Erzurum - Beyza Türk / Bursa - Ayse Aygun / İstanbul - Azra Cecen / Konya - Alperen Başak / İzmir - Ahmet Saygılı / İstanbul - Kerem Seçer / Ankara

GETİR VE GETİRBÜYÜK'TE GEÇERLİ HEDİYE ÇEKİ 10.000 TL ASİL TALİHLİLERİ

Selin Yıldırım / İstanbul - Seda Taner - Pınar Kaya / İstanbul - Mehmet Sapmaz / Manisa - Mesut Giray / Manisa - Kerem Özgür - Tuğçe Ayaz - Beyza Altun / Manisa - Hava Başarır - Derya Bozkurt / Ankara

GETİRYEMEK'TE GEÇERLİ HEDİYE ÇEKİ 10.000 TL ASİL TALİHLİLERİ

Sıla Kars / Bolu - Zühal İlhan / Ankara - Ayşe Servan / Mersin - Burcu Abaygil / Muğla - Simge Sezgin / İstanbul - Vuslat Yapıcı / İstanbul - Esmanur Mızrak / Ankara - Mge Yildirim / İstanbul - Türkan Dağ / Kırklareli - Enes Çaylı / İzmir

APPLE AİRPODS 4 ASİL TALİHLİLERİ ASİL TALİHLİLERİ

Furkan Şanlı / İstanbul - Pınar Elgin / İzmir - İlim Kaan / İstanbul - Emir Yıldırım / İstanbul - Ridvan Sanal - Ümit Cem Akdil / İzmir - Melis Gündüz / İstanbul - Nilüfer Erdoğan / Mersin - Tuğçe Yıldırım / İstanbul - Mehmet Eren Yavuz / Ankara

İPHONE 17 PRO 256 GB YEDEK TALİHLİLERİ

1-) Okan Şahin / İzmir

2-) Enes Emre Turan / İstanbul

3-) Alec B Blueground / İstanbul

4-) Doga Akcay / İstanbul

5-) Serena Zarfçı Mutlu

6-) Cemre Dönmez / İzmir

7-) Muhammed Bilici / Kahramanmaraş

8-) Arda Gençay / İzmir

9-) Eşem Avcı / İzmir

10-) Semih Yalcin / Manisa

APPLE 13 İNÇ MACBOOK AİR- 512 GB SSD YEDEK TALİHLİLERİ

1-) Çiğdem Tavukçu

2-) Gözde Yazar / İstanbul

3-) Fatma Abanuz / Çorum

4-) Onur Eren / İstanbul

5-) İpek Rabai Şirin / İstanbul

6-) Laris Konfino / İstanbul

7-) Rıdvan Pala / İstanbul

8-) Şeniz Erdem / İstanbul

9-) Gülşen Lotfi / İstanbul

10-)Ebru Girgin / Manisa

SONY PLAYSTATİON 5 PRO 2 TB OYUN KONSOLU/EAS YEDEK TALİHLİLERİ

1-) Melisa Turhan / İstanbul

2-) Esen Özpoyraz / Niğde

3-) Batuhan Uzun / Muğla

4-) Derin Geylan / İstanbul

5-) Tunahan Antep / Bursa

6-) Hasan Can Toplu / Ankara

7-) Nurgül Şayan / İstanbul

8-) Taylan Taşçı / İstanbul

9-) İlginay Sevinç / İstanbul

10-) Zeynep Ebeperi / İstanbul

50.000 TL'LİK TATİLSEPETİ HEDİYE ÇEKİ YEDEK TALİHLİLERİ

1-) Enis Sipahi / İstanbul

2-) Melis Bilgen / İstanbul

3-) İbrahim Kaya / İstanbul

4-) Abdülhamit Aydın / Ankara

5-) Kemal Baltacı / Ankara

6-) Sertaç Bayındır / İstanbul

7-) Akın Polat / Erzincan

8-) Deniz Aktug / İstanbul

9-) Soroosh Nikbin / İstanbul

10-) Berk Coskun / İzmir

DYSON GEN5DETECT KABLOSUZ ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE YEDEK TALİHLİLERİ

1-) Ozkan Mısır / İstanbul

2-) Merve Çalışkan Çetinkaya / İzmir

3-) Ahmet Bakır / İstanbul

4-) Şehriban Bozkurt / İstanbul

5-) Sedef Guclu / Adana

6-) Burak Ertem / İstanbul

7-) İpek Duran / Muğla

8-) Güven Turan / İstanbul

9-) Seçil Çakı / İstanbul

10-) Yalçın Milor / Aydın

APPLE 11 İNÇ İPAD AİR Wİ-Fİ 128 GB YEDEK TALİHLİLERİ

1-) Müge Marküs / İstanbul

2-) Atakan Ulus / Muğla

3-) Sultan Beyza Akıllı / Aydın

4-) Rahmi Mustafa Yeşilkaya / Batman

5-) Türkay Baytın Serbest

6-) Emine Sevinç / Bursa

7-) Kayra Körünoğlu / İstanbul

8-) Ömer Kirişçi / İzmir

9-) Alpaslan Tekin / Denizli

10-) Gizem Oktay / İstanbul

DYSON AİRWRAP İ.D. SAÇ ŞEKİLLENDİRME VE KURUTMA SETİ YEDEK TALİHLİLERİ&NBSP;

1-) Ceren Turhan Özkan / İstanbul

2-) İkranur Çetin / Malatya

3-) Bahadır Köse / Ankara

4-) Sümeyye Çelik / İstanbul

5-) Özlem Güleç / Ankara

6-) Ferhat Aktı / Kocaeli

7-) Tarkan Kamacı / İstanbul

8-) Melisa Tufan / İstanbul

9-) Onur Öztürk / Rize

10-) Yakup Arslan

GETİR VE GETİRBÜYÜK'TE GEÇERLİ HEDİYE ÇEKİ 10.000 TL YEDEK TALİHLİLERİ

1-) Kerem Çakır / Samsun

2-) Alara Kara / İstanbul

3-) İrem

Zeynep Kurugol / Denizli

4-) Atahan Bilgin / İstanbul

5-) Okan Günaydın / Ankara

6-) Fatmanur Sarı / Karaman

7-) Alperen Öner / Kocaeli

8-) Seyra Akyüz / İstanbul

9-) Ece Nur Ünsal / Ankara

10-) Ufuk Küçükyazıcı

GETİRYEMEK'TE GEÇERLİ HEDİYE ÇEKİ 10.000 TL YEDEK TALİHLİLERİ

1-) Emir Çağrı Açıkel / Konya

2-) Elif Hatipoğlu / İstanbul

3-) Ümit Akdağlı / Denizli

4-) Gülay Yüzüncüdür / İzmir

5-) Hüsna Yılmaz / İstanbul

6-) Semih Aydeğer / İstanbul

7-) Hakan Ülgen / Çanakkale

8-) Sıdıka Akkartal / İstanbul

9-) Kerem Dinçer

10-) Furkan Şen / İstanbul

APPLE AİRPODS 4 YEDEK TALİHLİLERİ

1-) Rabia Tas / Antalya

2-) Burak Sahin / Ankara

3-) Elif Mercimek / Balıkesir

4-) Büşra Sarıtas / Çankırı

5-) İbrahim Özdemir / Mersin

6-) Yasemin Ergin / Adana

7-) Cankız Yiğit / İstanbul

8-) Alper Kırmacı / Antalya

9-) Fatih Bektaş / İstanbul

10-) Onur Mumcuoğlu / İstanbul

Bu kampanya MPİ'nin 04.12.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-82109 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 22.01.2026 tarihinde yapılan çekilişe 7.484.182 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 12.02.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 27.02.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Getir Perakende Lojistik A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.05.2026'dır ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.