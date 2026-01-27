Kızılelma’nın kadın pilotu gençlerin hayallerini ufkun ötesine taşıyor

BAYKAR tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, kabiliyetlerine her geçen gün bir yenisini ekliyor. Kızılelma'nın uçuş testleri, Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde aralıksız sürüyor. Gençlerin ve çocukların hayallerini ufkun ötesine taşıyan Kızılelma'nın kadın pilotu Elif Ergin ise başarılarıyla herkese örnek teşkil ediyor.

HARİTA MÜHENDİSİ

İnsansız hava aracı kariyerine Bayraktar TB2 ile adım atan Ergin; Akıncı TİHA'nın ardından bugün Bayraktar Kızılelma'nın pilot ekip liderliğini yürütüyor. Aynı zamanda Baykar bünyesinde İHA pilot eğitmeni olarak görev yapan Ergin; Akıncı TİHA ve Kızılelma projelerinde pilotluk eğitimleri veriyor. Ergin, şunları söylüyor: "Harita mühendisiyim aynı zamanda matematik eğitimi aldım. Coğrafi Bilgi Teknolojilerinde yüksek lisansımı yaptım. Bir süre yurt dışında çalıştım. Daha sonra buraya gelerek Baykar ailesine katıldım. Ben yaklaşık 5 yıldır görev yapıyorum. Ülkemin menfaati için böyle bir sitemde yer almak benim için büyük bir gurur ve mutluluk." Bu arada eğitim süreci, sistemlerin detaylandırıldığı kapsamlı bir teorik sınavla başlıyor. Pilot adayları daha sonra simülasyon üzerindeki uygulamalı eğitime dahil ediliyor. Simülasyon testlerinde başarı sağlayan kursiyerler uçuş eğitimine katılmaya hak kazanıyorlar. Toplamda 5 ay süren zorlu süreci başarıyla tamamlayan adaylar pilotluk sertifikasının sahibi oluyor.