İyzico Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazanan asil talihliler ve yedek talihliler listesi.

İyzico Kampanyası çekiliş sonuçları kazanan asil talihliler (takvim.com.tr grafik servisi tarafından oluşturulmuştur)

iPhone 17 Pro Max 256 GB Asil Talihlileri: Merve Boyacı - Melek Kulak / Bursa

Phillips EP-5547/90 TAM OTOMATİK ESPRESSO Makinesi Asil Talihlileri: Tahsin Ayna / Karabük - Ahmet Burak Sezgin / İstanbul - Ayşen Ateş / İzmir

Airpods Pro 3 Asil Talihlileri: Merve Karaca - İsmail Korkmaz / Bursa - Gülşah Polat Yüce / İstanbul - Hatice Afra Karadağ / İstanbul

İyzico Kampanyası çekiliş sonuçları kazanan yedek talihliler (takvim.com.tr grafik servisi tarafından oluşturulmuştur)

iPhone 17 Pro Max 256 GB Yedek Talihlileri: Enes Köksal / Bursa - Rojda Başgürboğa / İzmir

Phillips EP-5547/90 TAM OTOMATİK ESPRESSO Makinesi Yedek Talihlileri: Ahşan Esen / Ankara - Duygu Öztürk Taş / Ankara - Mehmet Ali Ayçilek / Gaziantep

Airpods Pro 3 Yedek Talihlileri: Kerem Can Güvenaltun - Beril Gönüllü / İstanbul - Yakup Akman - Deren İbrahim Çokağır / Bursa

Bu kampanya MPİ'nin 20.11.2025 tarihli ve E-24951361-255.01.02-81469 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 21.01.2026 tarihinde yapılan çekilişe 211.467 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 11.02.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 26.02.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.03.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.