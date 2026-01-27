PODCAST CANLI YAYIN

Hatay İskenderun Limanı'nda 1 milyon 392 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay İskenderun'daki limanda gümrük muhafaza ekiplerince konteynerlarda 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap bulundu. Değeri yaklaşık 560 milyon TL olan uyuşturucularla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nde İskenderun Limanı'na gelen ihracat yükünü risk analizine tabi tuttu.

Hatay İskenderun Limanı'nda 1 milyon 392 bin uyuşturucu hap ele geçirildi (Görsel DHA'dan alınmıştır)

MOBİLYALARA SAKLANDI

Yapılan kontrollerde, mobilya cinsi eşyaların bulunduğu konteynerde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirildi. Detaylı aramada, mobilyaların içine gizlenmiş halde 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İskenderun Limanı'nda 1 milyon 392 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 560 milyon TL olduğu belirtilen uyuşturucuya el konulurken, olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi

