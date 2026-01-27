Yapılan kontrollerde, mobilya cinsi eşyaların bulunduğu konteynerde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirildi. Detaylı aramada, mobilyaların içine gizlenmiş halde 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay İskenderun Limanı'nda 1 milyon 392 bin uyuşturucu hap ele geçirildi (Görsel DHA'dan alınmıştır)

İskenderun Limanı'nda 1 milyon 392 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 560 milyon TL olduğu belirtilen uyuşturucuya el konulurken, olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi