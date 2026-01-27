Bağcılar’da çekici park halindeki TIR’a çarptı: 2 yaralı
Bağcılar’da, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici önce yol kenarında bulunan araçlara, ardından park halindeki TIR’a çarptı. Kazada çekicide sıkışan 2 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Giriş Tarihi:
Kaza, saat 15.30 sıralarında Mahmutbey Mahallesi Peyami Safa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 RA 544 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki araçlara, ardından park halindeki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekicide bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çekicide sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin görüntülerin çevredeki güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.