Bağcılar’da çekici park halindeki TIR’a çarptı: 2 yaralı

İstanbul Bağcılar'da çekici park halindeki TIR'a çarptı (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çekicide sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin görüntülerin çevredeki güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.