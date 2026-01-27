Bağcılar'da bir evde cansız bedenlerine ulaşılan 3 kişinin zehirlendiğinden şüpheleniliyor

İstanbul Bağcılar'da dün bir aile faciası faciası yaşandı. 5 katlı bir apartmanın en üst kattaki dairesinde yaşayan yabancı uyruklu Malay ailesinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne iletti. Ekipler, balkondan içeri girince daire içerisinde yoğun koku olduğu, ocak üzerinde tencerede yemek bulunduğunu gördü. Fatema Jabara'nın (44) yatak odasında, Zehra Malay'ın (7) oturma odasında, Gülbahar Malay (35) ve Abdulaziz Malay'ın (71) hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Zehra Malay, Abdulaziz Malay, Fatema Jabara'nın hayatını kaybettiğini, Gülbahar Malay'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

ELEKTRİKLER KESİKTİ

Ailenin yaşadığı mahallede bir haftadır elektrik olmadığı, bu nedenle ailenin de tüpe bağlı aydınlatma tüpünü yaktıkları iddia edildi. Olay yerine gelen ekipler, balkondan girdikleri evde tüpün açık olduğunu, tüpe aydınlatma cihazının bağlı olduğunu belirledi. Ocak üzerindeki tencerede de yemek bulunduğu ve evde yoğun koku olduğu tespit edildi. Zehirlenmenin de tüpe bağlı ısıtma cihazından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

TÜPÜ MUM YERİNE YAKTILAR

Abdülaziz Malay'ın oğlu Nimetullah Malay, yaşanan olayla ilgili konuştu. Malay, "Babam mescide gitmeyince cemaat haber veriyor. Uzun bir süre elektrik olmayınca tüpe bağlı cihazı mum niyetine yakıyorlar. Doğalgaz açık değildi. Uzun süre elektrik olmayınca mecburen aydınlatma lüksünü kullanmışlar" diye konuştu.

Haber: Mustafa Kaya