Müge Anlı’da tansiyon yükseliyor! 27 Ocak 2026 canlı yayında öne çıkan başlıklar

Canlı yayında yaşanan gerilim dolu anlar ve ortaya çıkan yeni detaylar, izleyicileri ekran başına kilitlerken "Bugün Müge Anlı 'da neler oldu?" sorusu günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer aldı.

NAİL YÜCE CANLI YAYINDA EVLİLİĞİNİ BİTİRME KARARINI AÇIKLADI

İsmail ve Yeter Yüce çifti, İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki evli ve bir çocuk babası oğulları Nail Yüce'nin bir kadın tarafından kandırılarak alıkonulduğunu iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu. Canlı yayına katılan Nail Yüce ise iddiaları reddederek Rabia Hanım ile gönül ilişkisi yaşadığını kabul etti ve eşi Özlem Yüce'den boşanmak istediğini açıkladı. Eşini ve kızını geride bırakarak Rabia'nın yanına giden Nail, kararının net olduğunu söyledi. Yaşananların ardından Özlem Yüce, kızını Nail'e göstermeyeceğini belirterek ailesinin yanına taşınma kararı aldı.

350 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK İDDİASINDA CANLI YAYINDA YÜZLEŞME

66 yaşındaki Süleyman Çelik, iki aydır tanıdığı 54 yaşındaki Ünzile Mete'nin kendisini evlilik vaadiyle 350 bin TL dolandırdığını öne sürerek programa başvurdu. İddiaların merkezindeki iki isim canlı yayında karşı karşıya geldi. Ünzile Mete, Süleyman Çelik'in kendisini evden kovduğunu savunarak, "350 bin TL harcamadım. Bana üç günde sadece 130 bin TL harcadı" ifadelerini kullandı. Tartışma sırasında tarafların çelişkili açıklamaları dikkat çekti.

KAYIP RADYOCU DOSYASINDA 9 YIL SONRA GERİLİM TIRMANDI

2017 yılında ortadan kaybolan radyocu Mehmet Karahan'ı bulmak için 2022'de Müge Anlı'ya başvuran kız kardeşi Fatma Karadağ, yıllar içinde çarpıcı iddialar ortaya atmıştı. Karadağ, sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet'i öldürdüğünü ve cesedi günlerce tuvalette kadın kıyafetleriyle sakladığını itiraf ettiğini söylemişti. Dosyada yıllar sonra önemli gelişmeler yaşanırken, Fatma Karadağ bu kez sorun yaşadığı damadıyla canlı yayında yüzleşti. Karşılıklı suçlamaların havada uçuştuğu anlar stüdyoda tansiyonu yükseltti.

EPİLEPSİ HASTASI GENÇ KIZ İÇİN ŞOKE EDEN İDDİALAR

Kütahya'dan programa katılan Ahmet Zeybek, epilepsi hastası 21 yaşındaki kızı Eylül Zeybek'in 47 yaşındaki Gökhan Pehlivan tarafından kandırılarak kaçırıldığını iddia etti. Gökhan Pehlivan'ın geçmişte eşinin altınlarını da aldığını söyleyen baba Zeybek, yıllardır bu kişiyi ailesinden uzak tutamadığını belirtti. İddialar bununla da sınırlı kalmadı; Ahmet Zeybek, üvey oğlunun yaklaşık 700 bin TL'sinin de Gökhan Pehlivan tarafından alındığını öne sürdü.

15 YAŞINDAKİ NAZLI'DAN HABER ALINAMIYOR

İstanbul Bağcılar'da yaşayan 15 yaşındaki Nazlı Kordemir, "işe gidiyorum" diyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Kayıp kızlarını bulmak isteyen ailesi canlı yayına katılarak yardım istedi. Anne Songül Kordemir, Nazlı'nın kaybolmadan bir gece önce ağabeyiyle tartıştığını anlatarak, gözyaşları içinde kızına seslendi: "Bizi çok üzdün kızım, çok endişeliyim. Dışarıda kötülük var."