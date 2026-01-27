Asrın felaketinden umuda uzanan 3 yıllık dönüşüm

Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023'te Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Şehir genelinde binlerce bina yıkılmış ya da ağır hasar aldı. Depremin ilk günlerinde enkaz alanları ve çadır kentlerin hâkim olduğu Hayrullah ve Şazibey mahallelerinde, bugün modern ve güvenli deprem konutları yükseldi. Depremin 10. günü kaydedilen görüntülerden 3 yıl sonra aynı bölgenin görüntüsü dikkat çekti. Yıkımın simgesi haline gelen bölgelerde yürütülen dönüşüm çalışmaları kapsamında, eski yapıların yerine yeni yaşam alanları kazandırıldı. Aynı noktadan havadan alınan görüntülerde, geçmişte enkazla kaplı alanların yerini düzenli yerleşimlerin, yeni yolların ve konut bloklarının aldığı görüldü. Vatandaşlar ise değişim ve dönüşümden memnun olduklarını ifade etti.

