Arabam.com Yamaha NMAX 125 Tech Max 2025 model motosiklet kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı!

Arabam.com Yamaha kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazanan asil listesi.

Yamaha NMAX 125 Tech Max 2025 model motosiklet asil talihlisi (takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)

Yamaha NMAX 125 Tech Max 2025 model motosiklet asil talihlisi: Ahmet Eren / Tekirdağ

Yamaha NMAX 125 Tech Max 2025 model motosiklet yedek talihlisi (takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)

Yamaha NMAX 125 Tech Max 2025 model motosiklet yedek talihlisi: Ali Dolu / Ankara

Bu kampanya MPİ'nin 11.11.2025 tarihli E-58259698-255.01.02-81008 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 21.01.2026 tarihinde yapılan çekilişe 4.194 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 11.02.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 26.02.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Arabamcom İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.03.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

