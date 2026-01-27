Aksaray'daki cinayet davasında aileler adliye önüne birbirine girdi!
Aksaray'da cinayet davasının karar duruşmasında 18 yıl hapis cezasını az bulan aile ile sanığın ailesi arasında kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralanırken olaya dahil olan 7 kişi gözaltına alındı.
Sarıyahşi ilçesinde 29 Aralık 2023 tarihinde Selçuk Düğer (44), aralarında arazi anlaşmazlığı çıkan akrabası Fethi Düğer'i (52), tabancayla vurarak öldürdü, kardeşi İsa Düğer'i (47) de yaralandı.
Olayın ardından tutuklanan Selçuk Düğer, bugün yargılandığı davanın karar duruşmasında hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verildi.
Duruşmayı takip eden Düğer kardeşlerin ailesi, cezayı az bulup, Selçuk Düğer'in ailesine tepki gösterdi. İki aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi yaralandı.
Polisin biber gazlı müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor