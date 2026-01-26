Yasak aşk otomobilde kanla son buldu!

Samsun Canik'te önceki gece polis merkezine giden Gamze S. (38), bir süredir ilişki yaşadığı, kendisi gibi evli olan Ferit M.'yi çıkan tartışmada bıçakla boğazını kesip, satırla başına vurarak öldürdüğünü öne sürerek teslim oldu. Suç aleti bıçak ve satırı da teslim eden Gamze S.'nin tarif ettiği adrese giden polis ekipleri, Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde park halindeki hafif ticari araçta Ferit M.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, Gamze S., Gamze S.'nin eşi Dursun A.S. ile oğlu Aydın S.'yi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

