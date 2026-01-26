TrendyolMilla yılbaşı kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte hediye setlerini kazanan asil listesi ve yedekler...

TrendyolMilla hediye setleri asil talihlileri(takvim.com.tr)

TrendyolMilla beyaz hediye seti asil talihlileri: Kısmet Ekinci / Denizli - Şeyma Şenel Kılıç / İstanbul - Buse Demirdamar / Aydın

TrendyolMilla yeşil hediye seti asil talihlileri: Emine Danış / Adana - Sema Nur Çebişli / Ankara - Sibel Ünverdi / İstanbul

TrendyolMilla kırmızı hediye seti asil talihlileri: Kibar Çora / Isparta - Ümit Başaran / Sinop - Sinem Gül Tüter / Mersin

TrendyolMilla hediye setleri yedek talihlileri(takvim.com.tr)

TrendyolMilla beyaz hediye seti yedek talihlileri: Sibel Aşkar / Antalya - Ramazan Yaman / İstanbul - Damlanur Ayaklı / Denizli

TrendyolMilla yeşil hediye seti yedek talihlileri: Eda Doğrugiden / Sakarya - Harun Kemal Karakoç / Kars - Demet Allale / Eskişehir

TrendyolMilla kırmızı hediye seti yedek talihlileri: Nazire Öz / İstanbul - Asya Eşki / Burdur - Hilal İriş / Van

Bu kampanya MPİ'nin 10.12.2025 tarihli ve E-40453693-255.01.02-82452 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 20.01.2026 tarihinde yapılan çekilişe 3.138 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 10.02.2026 tarihine kadar, yedek talihlilerin 25.02.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihlilere ikramiyeleri verilmeyecektir. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihlilere daha ilan tebliği için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.03.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.