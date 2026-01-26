Rüveyda'nın ölümünde kahreden iddia: 'İyileşecek dediler kollarımda can verdi’

İstanbulEsenler'de yaşayan Mesut Aslan'ın 3 yaşındaki kızı Rüveyda Asel Aslan, 3 Nisan 2025 akşamı rahatsızlandı. Ailesi tarafından Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastaneye götürülen küçük çocuğa, iddiaya göre yapılan tetkiklerin ardından "alerji" tanısı konuldu. Serum takılan Rüveyda, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından ilaç yazılarak taburcu edildi. Aileye, çocuğun "48 saat içinde iyileşeceği" söylendi.

EVE GÖNDERİLDİ

Taburcu edildikten yaklaşık 5 saat sonra durumu yeniden ağırlaşan Rüveyda Asel Aslan, ailesi tarafından bu kez Bağcılar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak küçük çocuk, acil servisin önünde babasının kucağında hayatını kaybetti. Doktorların yaklaşık bir saate yakın tüm müdahalelerine rağmen Rüveyda kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ SEPSİS

Adli Tıp raporunda, küçük çocuğun enfeksiyona bağlı sepsis nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Acılı baba Mesut Aslan, "Kızımın vücudu buz gibiydi. gözleri şişmişti. Doktor defalarca alerji dedi. Eve geldikten sonra vücudunda morluklar fark ettik. Hemen devlet hastanesine götürdüm ama kucağımda vefat etti" diye konuştu.

DOKTOR İSMİ İDDİASI

Mesut Aslan, kendileriyle ilgilenen doktorun erkek olduğunu ancak reçetede kadın bir doktorun isminin yer aldığını belirterek, bu nedenle soruşturmanın ilerlemediğini söyledi. Aslan ailesi, özel hastane ve sorumlular hakkında yanlış teşhis ve ihmal gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edilirken, aile yetkililere seslenerek benzer acıların yaşanmaması için sürecin hızlandırılmasını istedi.

Baba Mesut Aslan, "Adli Tıp raporunda sepsis yazıyor ama bunu fark etmediler. Adalet istiyoruz" dedi. Rüveyda'nın gülüşü, geriye acı bıraktı. 3 yaşındaki bir çocuk, saatler içinde hayattan koptu. Henüz hayatı tanımlamaya başlamıştı. Rüvey'da, umutların arasında sessizce hayata veda etti.