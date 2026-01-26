Kağıthane’de miras cinayeti: Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, annelerinin cenaze namazına katılan iki kardeş arasında miras paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ağabey, kardeşini silahla vurarak öldürdü.
Olay, saat 16.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir miras anlaşmazlığı bulunan Mustafa Mutlu (69) ile Mehmet Mutlu (52), vefat eden anneleri Nuriye Mutlu'nun cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Mutlu, yanında bulunan silahla kardeşi Mehmet Mutlu'ya ateş etti.
BAŞINDAN VURULAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Başından ve karnından vurulan Mehmet Mutlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, şüpheli Mustafa Mutlu'yu olay yerinde gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya el konuldu. Şüphelinin, "kasten yaralama" başta olmak üzere toplam 10 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.