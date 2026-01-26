Kağıthane’de miras cinayeti: Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü

Olay, saat 16.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir miras anlaşmazlığı bulunan Mustafa Mutlu (69) ile Mehmet Mutlu (52), vefat eden anneleri Nuriye Mutlu'nun cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Mutlu, yanında bulunan silahla kardeşi Mehmet Mutlu'ya ateş etti.