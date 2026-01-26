Cesedi parçalara ayırdılar valize koyup taşıdılar çöp konteynerine attılar

Kan donduran olay, önceki akşam saat 19.40 sıralarında İstanbul Şişli'de meydana geldi. Bölgede kağıt toplayan Okan Ç., çöpten malzeme topladığı önündeki çöp konteynerini karıştırırken çarşaf ve poşetlere sarılı bir ceset fark etti. Durumu bildirmek için karakola gitti. Gördüklerini polise anlattı. Polis, konteyner içinde yapılan ilk gözlemlerde, cesedin başının kesik olduğu ve bir kadına ait olduğu değerlendirildi. Olay yerinin bozulmaması için ceset konteynerden çıkarılmadı. Bu nedenle vücut bütünlüğüne ilişkin detaylı değerlendirme olay yerinde yapılamadı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya (36) ait olduğu belirlendi. Polis, İstanbul Havalimanı'ndan Gürcistan'a kaçarken yakalanan iki katil zanlısının Özbekistan uyruklu olduğu öğrendi. İki katil zanlısından birinin cinayeti işleyen, diğerinin yardım eden kişi olduğu ve cinayeti işleyen kişinin Khokimova'nın erkek arkadaşı olduğu öğrenildi. Tüm parçaları bulunan cesetle ilgili tespit edilen iki şüpheli Dilshod Akhrol U.T (31) ve G.A.K. (29) polis ekiplerince Gürcistan'a kaçmak isterken Havalimanında olaydan sadece 8 saat sonra yakalandı. Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'yı öldüren Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov ifadesinde cinayeti şöyle anlattı:

'OLAY GÜNÜ TANIŞTIK'

Durdona Khokimova ile olay günü tanıştık. Aramızda gönül ilişkisi başladı. Tartışma yaşadık. Bıçaklayarak öldürdüm. Daha sonra arkadaşım Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev ile birlikte cesedi Ümraniye'deki evde parçalara ayırdık. Cesedin parçalarını ayrı ayrı poşetledik ve bavul içerisine yerleştirdik. Daha sonra ticari taksi ile Şişli İlçesi'ne geldik. Ceset ve parçalarını farklı çöp konteynerlerine attık. Olayda şüphelilerin bindiği taksiyi kullanan Ekrem K. de gözaltına alındı.

