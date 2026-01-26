Bodrum'da Lübnan'ın ilk Cumhurbaşkanı Bişara Huri'nin torunu dolandırılmaktan son anda kurtuldu!

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, Lübnan'ın ilk Cumhurbaşkanı Bişara Huri'nin torunu Pierre Caland'a ait değeri 7.7 milyar lirayı bulan 27 parsel araziyi ele geçirmek için kurulan organize tapu kumpası deşifre oldu. Alman vatandaşı Steven S.'nin de arasında olduğu 10 kişilik şebeke, Caland'a ait şirket adına sahte yönetim kurulu kararı oluşturdu. Kararı noterde onaylattı. Kargıcak Koyu hattında bulunan değeri 7.7 milyar liralık arazileri 160 milyon liraya devir etmeye çalıştı ancak, Caland'ın avukatlarının dikkatiyle girişim sonuçsuz kaldı. 10 kişilik şebekeye 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Haber: Batuhan Altınbaş