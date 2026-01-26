Başkan Erdoğan liderliğinde adım adım Türkiye yüzyılı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı boyunca hem yurt içinde hem de yurt dışında ortaya koyduğu yüksek tempolu mesaisiyle Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkinliğini daha da artırdı. "Aşkla koşan yorulmaz" anlayışıyla şekillenen bu liderlik yaklaşımı, geleceği inşa eden bir vizyonu ortaya koydu.

FİLİSTİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Gazze'de yaşanan soykırıma sessiz kalmayan Türkiye, Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde 2025'te de Filistin halkını yalnız bırakmadı. İsrail'in sivillere yönelik saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve sivillerin korunması için uluslararası topluma güçlü çağrılar yapıldı. Türkiye, kalıcı ateşkesin sağlanması ve yaraların sarılması için diplomatik girişimlerini kesintisiz sürdürdü.

ORTA DİPLOMATİK AÇILIMLAR

Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, yalnızca Gazze krizinde üstlendiği öncü rolle değil, Orta Doğu ve Körfez bölgesine yönelik yeni diplomatik açılımlarla da dikkat çekti. Kuveyt, Katar ve Umman'a gerçekleştirilen ziyaretlerde imzalanan 24 stratejik anlaşma, mutabakat zaptı ve ortak açıklama ile Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında yeni bir ekonomwik ve stratejik ortaklık dönemi başlatıldı. Bu adımlar, ticaret hacmini büyütürken Türkiye'nin elini güçlendirdi.

22 ÜLKE, 26 ZİRVE

2025 yılı, Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği açısından da rekor bir yıl oldu. İstanbul'da Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Erdoğan; NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi, BM İklim Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi ve G20 Liderler Zirvesi başta olmak üzere çok sayıda uluslararası platformda Türkiye'yi temsil etti. Yıl boyu 22 ülkeyi ziyaret eden Erdoğan, 26 zirveye katıldı, 136 yerli ve yabancı konuğu ağırladı; 84 yurt içi ve yurt dışı görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE OYUN KURUCU

Savunmasanayiinde ise Türkiye, Erdoğan'ın vizyonuyla küresel ölçekte dikkat çeken başarılara imza attı. ASELSAN Çelik Kubbe, KAAN, HÜRJET, ANKA-3 gibi projelerde önemli aşamalar tamamlandı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı.

İSTİKRARI KORUMAK ÖNEMLİ

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli katıldığı bir televizyon programında Suriye'de şimdiye kadar olanlar Türkiye için müspet olduğuna dikkat çekerken "SDG/YPG Suriye'den tamamen sökülüp atılmalıdır" ifadelerini kullandı. Erken seçimin söz konusu olmadığını belirten Bahçeli, "Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir. Türkiye'nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki insanlık dramına karşı yürütülen aktif diplomasi, Körfez ülkeleriyle kurulan yeni stratejik ortaklıklar, savunma sanayiinde elde edilen tarihi başarılar, "Terörsüz Türkiye" sürecinde alınan mesafe ve deprem bölgelerinde tamamlanan yüz binlerce konut, Erdoğan'ın yoğun liderlik temposunun somut yansımaları oldu.

Haber: Resul Ekrem Şahan