Akran şiddeti son bulsun! Hayalleri yarım kaldı

Konya Meram'da geçen yıl Hasan Berat Güldağı (13), futbol antrenmanı sonrası aynı yaştaki arkadaşı tarafından başına taşla vurularak ağır şekilde yaralandı. Kafatası kemiği titanyum parçalarıyla yeniden oluşturuldu.

EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİRİYOR

Gözaltına alınan T.F. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Yaşının küçük olması nedeniyle 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Bu sene LGS'ye girecek olan Hasan Berat Güldağı yaşadığı dehşetin ardından okula gidemiyor. Güldağı, Beynine aldığı sert darbe nedeniyle epilepsi rahatsızlığına yakalandığı ve ara ara krizler geçirdiği öğrenildi. Baba Taha Yasin Güldağı, "Artık bu şiddet olayları son bulsun"dedi. Hasan Berat ise, "Bu olay futbolcu olma hayalimi bitirdi"şeklinde konuştu.

Haber: Tolga Yanık