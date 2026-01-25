Tartıştığı eşini bağladıktan sonra başından aşağı kezzap döktü!

Gaziantep'te yaşayan Sibel Çelik Külah, yıllardır gördüğü şiddete dayanamayarak, bir süre önce eşi Adem Külah'ı terk etti. Çocuklarını alan kadın, annesinin evine dönüp, eşine de boşanma davası açtı. Ancak bu durumu kabullenemeyen koca, eşinin kaldığı evine gitti. O sırada kapıyı açan kadın, kocasının saldırısına uğradı. Öfkesinden deliren cani adam, Sibel Çelik Külah'ın ellerini ve ayaklarını, yanında getirdiği koli bandıyla bantladı. Ardından kadını sürükleyerek götürdüğü banyoda başına kezzap döktü.

'ÖLÜSÜNÜ ALIN'

Daha sonra baldızını arayan Külah, "Gelin bacınızın ölüsünü alın" diyerek, polise gidip teslim oldu. Cani koca, tutuklandı.

Haber: Mehmet Boncuk