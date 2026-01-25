Saplantılı sevgiliden kaçamadı! Adım adım izledi evin önüne pusu kurdu!

İzmir Menemen'de yaşayan özel güvenlik görevlisi Gözde Akbaba (26), geçen Pazartesi günü oturduğu siteden çıktığı sırada, eski erkek arkadaşı Lokman Etken (33) tarafından tabancayla katledildi. Katil zanlısı Lokman Etken, tutuklandı. TAKVİM, sitenin güvenlik kamerasına yansıyan cinayetin detaylarına ulaştı.

ADRES DEĞİŞTİRDİ

Daha önce Gaziemir ilçesinde oturan talihsiz genç kızın, Lokman Etken'den bir yıl önce ayrıldığı, ancak bu durumu kabullenemeyen Etken'in evi bıçakla basıp annesini, "Gözde'yi öldüreceğim"diye tehdit ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine genç kızın, saplantılı aşığından kurtulabilmek için bir ay önce annesiyle birlikte oturduğu Gaziemir ilçesinden 60 kilometre uzaklıktaki Menemen'e taşındığı öğrenildi. Cep telefon numarasını, ev adresini ve iş yerini değiştiren, sosyal medya hesaplarının hepsini kapatan, şikayetçi olup hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Gözde Akbaba'nın ne yaptıysa Lokman Etken'den kurtulamadığı belirlendi.

ANNESİNE BAKIYORDU

Genç kadının yakınları, "Evlenip,her genç kız gibi yuva kurmakistiyordu. Ancak saplantılı aşığıpeşini bir türlü bırakmadı. Biryıl önce ayrılmasına karşınbir türlü kurtulamadı. Nasılbulduysa yeni ev adresiniöğrenmiş. Gözde akşammesaisine giderken pusukurmuş. Annesi şizofrenihastasıydı ona da bakıyordu"diye konuştu.

Haber: Ceyhun Torlak