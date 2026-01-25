İzmir'de Dilan Geyik'in ölümünde sır perdesi aralandı! İntihar süsü verilmiş cinayet... Katil sevgilisi çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 18 Aralık 2025'te Zafer Mahallesi'nde Dilan Geyik'in (18) kendini asarak intihar ettiğine dair ihbar üzerine gittiği evde, doğalgaz borusuna asılı cesedin duruşu ile ipin konumundan şüphelendi.

İzmir 'in Bornova ilçesinde intihar ettiği öne sürülen 18 yaşındaki genç kızın, erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirlendi.





450 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ



Cinayet ve Suç Analiz Büro amirlikleri ekipleri, olay yeri ve çevresindeki 40 güvenlik kamerası ile 15 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasına ait 450 saatlik görüntüyü detaylı şekilde inceledi.

Görüntülerde şüpheli Bingöl'ün olay günü Geyik'in evine birden fazla kez geldiği, yanında daire kapısını açmak için pet şişe getirdiği görüldü.

Cesedin yanında bulunan intihar notundaki yazı örnekleri de İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi. Yapılan incelemede, nottaki yazıların Bingöl'den alınan yazı örnekleriyle eşleştiği, notun cinayet zanlısı tarafından yazıldığı tespit edildi.

Bingöl'ün, Dilan Geyik ile aralarında kıskançlık nedeniyle sık sık tartışma yaşadığı, olay günü çıkan tartışmada Geyik'i boğarak öldürdüğü ve ardından olaya intihar görünümü verdiği belirlendi.