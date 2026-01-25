İnşaat işçisi genci uykusunda yakarak öldürdüler!
İbrahim Yaşar (19), akrabalarının çalıştığı inşaat firmasında çalışmak üzere Hatay'a gitti. 2 kişi tarafından planlı bir şekilde uykusunda yakılarak hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi:
Mersin'deyaşayan İbrahimYaşar (19), geçenyıl akrabalarınınçalıştığı inşaatfirmasında çalışmaküzere Hatay'a gitti.İbrahim, kaldığıkonteynerde babasıVedat Yaşar ileson kez telefonda görüştü. Uykusundakorkunç bir pusunun kurbanı olduğu iddiaedilen İbrahim, 2 kişi tarafından caniceyakıldı. Olaya ilişkin Mehmet Kırnazve Bilal Sanuk, tutuklanarak cezaevinegönderildi. Acılı aile, olayın üzerindenyaklaşık 10 ay geçmesine rağmeniddianamenin hala tamamlanmamışolmasına isyan etti. Acılı baba VedatYaşar, yaşayan dehşeti anlattı: "Oğlum73 kiloydu, bisiklet tekeri kadar kalmıştı.Uykusunda kıymışlar evladıma. 10 aydırkatiller için bir iddianame hazırlanmasınıbekliyoruz" dedi.
Haber: Ali Rıza Akbulut