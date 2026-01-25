İki çocuk annesi genç kadın 31 gündür yaşam mücadelesi veriyor! Baba intihar iddialarını yalanladı

İstanbul Bahçelievler'de kanında yüksek dozda insülin ilacı tespit edilen 2 çocuk annesi Mizgin Kaçar (26), 31 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Genç kadının babası Hüseyin Özbir intihar iddialarına karşın "Kızımız şeker hastası değil ilaç kullanmıyor, eşi şeker hastası. Biz intihara inanmıyoruz" diyerek şikayetçi oldu. Şüpheli Mizgin'in eşi Osman Kaçar, görümcesi Zeynep Kaçar ve yeğeni Ömer Kaçar gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber: Ali Rıza Akbulut