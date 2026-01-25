Damandın borç planı kanla bitti: "Hayatta kalmak için ölü taklidi yaptı"

Olayın faili, ailenin yabancısı değil, damatları Hamza Özdil çıktı. Borçlarını ödemek için kayınpederinin birikimlerine göz diken Özdil'in, evin konumunu WhatsApp üzerinden kardeşi İsmail Özdil'e göndererek baskın talimatı verdiği belirlendi. "Ev boşken girin" denilerek planlanan soygun, anne ve oğlunun evde olduğu sırada kanlı bir saldırıya dönüştü.

Konteynere giren saldırganlar, anne Kezban Demirci'yi pompalı tüfekle öldürdü, küçük Nazif'i ise kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna onlarca saçma isabet eden Nazif, saldırganların kendisinin de öldüğünü sanması için annesinin cansız bedeni yanında dakikalarca nefesini tutarak "ölü numarası" yaptı. Ağır yaralı halde saldırganların gitmesini bekleyen Nazif, hayatta kalmayı başardı.

Nazif Demirci

7 AYDA 5 AMELİYAT GEÇİRDİ

Nazif, saldırıdan sağ kurtulsa da hem bedenen hem ruhen ağır yaralar aldı. Vücudundan onlarca saçma çıkarılan çocuk, aylarca yataktan kalkamadı ve içine kapandı. Yaşadığı travma nedeniyle uzun süre konuşamadı. Yaklaşık 7 aylık tedavi sürecinde 5 büyük ameliyat geçiren Nazif, bugün koltuk değnekleri yardımıyla yürüyebiliyor. Tüm yaşadıklarına rağmen okuluna dönmeyi başardı.

Damat Hamza Özdil

"KOCAM KATİL ÇIKTI, ANNEM ÖLDÜ"

Olayın en çarpıcı boyutlarından biri de Nazif'in ablası Şerife Özdil'in yaşadığı yıkım oldu. Kendi eşinin annesinin katili, kardeşinin ise sakat kalmasının sorumlusu olduğunu öğrenen genç kadın, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Annem öldü, kocam katil çıktı. Tek umudumuz Nazif'in yaşamasıydı. Annemi kaybettik ama kardeşim yaşasın diye aylarca hastane köşelerinde bekledik. Kardeşim o gece ölümle savaştı. Annemin gözlerinin önünde katledilmesine tanıklık etti. Şimdi koltuk değnekleri üzerinde adaletin yerini bulacağı günü bekliyor. 5 yaşındaki çocuğum bile babasının adını duyunca korkuyor. Annemin katiliyle aynı soyadını taşımak istemiyorum, boşanıyorum."