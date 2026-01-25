Büyükçekmece’de yangın paniği: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Büyükçekmece'de Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak'ta bulunan fabrikaya ait açık alanda palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyükçekmece’de yangın paniği

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.