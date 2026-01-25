Büyükçekmece’de yangın paniği: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
İstanbul Büyükçekmece’ye bağlı Çakmaklı Mahallesi’nde, bir fabrikaya ait palet ve plastik kasaların depolandığı alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi yönlendirildi.
Büyükçekmece'de Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak'ta bulunan fabrikaya ait açık alanda palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Büyükçekmece’de yangın paniği
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.