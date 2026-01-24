Trafik magandalarının saldırısı sonrasında 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İstanbul Kadiköy'de otomobiliyle seyir halindeyken durdurulan Serkan Serdar, iddiaya göre 5-6 kişilik bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Serkan Serdar, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti. Şüpheli S.E.Y. ve A.M.Y. serbest kaldı. E.K. ve K.C.G. "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, Serdar'a ait araçta parmak izi çalışması yaparken, bölgeden alınan kan örnekleri kriminal incelemeye gönderildi.

Haber: Leyla Yıldız