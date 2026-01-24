Şanlıurfa’da fenomen kasapa silahlı saldırı: Daha önce tehdit ediliyorum demişti

anlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kasap ile kalfası, iş yerlerinde silahlı saldırıya uğradı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

DÜKKANDA SİLAHLI SALDIRI

Olay, öğle saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kasap Bakır Minare ile kalfası İsmail Polat, çalıştıkları sırada dükkâna gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ayaklarından yaralanan Minare ve Polat, kanlar içinde yere yığıldı.

İLK MÜDAHALEYİ ESNAF YAPTI

Yaralılara ilk müdahale çevredeki esnaf tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Minare ile Polat'ı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği'nden olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24.01.2026 tarihinde Eyyübiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında B.M. ve İ.P. isimli kişiler hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimlik bilgileri tespit edilmiş olup yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Müşteki kişi hastanedeki beyanında, daha önce tehdit edildiğini ve şantaja maruz kaldığını belirtmiş ise de emniyet birimlerimize bu yönde herhangi bir şikayeti ve başvurusu olmadığı, ayrıca ilgili kolluk birimimiz tarafından kişinin sosyal medyadaki paylaşımları üzerine kendisiyle özellikle irtibat kurulduğu halde bir şikayetinin bulunmadığını belirttiği anlaşılmıştır. Güvenlik kuruluşlarımız, ilgili idari ve adli merciler görevlerini, mevzuatın belirlediği çerçevede yasal sorumlulukları kapsamında hassasiyetle yerine getirmektedir. Meydana gelen olayın şüphelisi en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilecek ve olay kapsamlı şekilde soruşturularak aydınlatılacaktır."

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma devam ediyor.