Millet kütüphanesi 7/24 saat hizmet veriyor! Ziyaretçi rekoru kırıyor

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 20 Şubat 2020'de kapılarını hizmete açtı. 125 bin metrekarelik kapalı alanı, 201 kilometrelik rafları ve 5 bin kişilik oturma kapasitesiyle Türkiye'nin en büyüğü olan kütüphane, 141 milyon 700 bin kaynağıyla dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesi konumuna yükseldi. 112 ülkeden, 135 farklı dilde yayına ulaşılmasıyla, kültürel diplomasinin güçlü adreslerinden biri oldu. Kütüphanede ücretsiz çorba, sıcak içecek, su ve Ramazan'da yemek veriliyor.

