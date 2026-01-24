Kocaeli'de balıkçılar denizde dalgıç kıyafetli ceset buldu

Olay, Başiskele Sahili Körfez Mahallesi Liman Caddesi açıklarında meydana geldi. Tekneyle denize açılan balıkçılar, su yüzeyinde hareketsiz halde duran dalgıç kıyafetli bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kocaeli 'nin Başiskele ilçesi sahilinde, balıkçılar tarafından denizde dalgıç kıyafetli bir erkeğin cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkçılar, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi buldu (DHA)

DALGIÇ KIYAFETLİ CESET ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi ekipleri tarafından sudan çıkarılarak bota alınan kişinin erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Kıyıya getirilen ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cesedin kimliği ile kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.