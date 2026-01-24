Kınalı gişelerinde ölümlü kaza: Facia anı kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri ilçesi Kınalı gişeleri mevkiinde meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 23 Ocak saat 15.30 sıralarında yaşanan kazada, gişeye girmek isteyen Emin Şengün yönetimindeki 59 ADN 734 plakalı otomobile, arkadan gelen 59 ALV 478 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Kınalı gişelerindeki ölümlü kaza!

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde bulunan üç kişiden Emin Şengün (52) ile eşi Fatma Şengün'ün (44) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 16 yaşındaki oğulları Görkem Şengün ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kınalı gişelerinde feci kaza: Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil ezildi

KAZADAN 16 YAŞINDAKİ OĞULLARI YARALI KURTULDU

Feci kazada yaşamını yitiren çiftin, arka koltukta bulunan 16 yaşındaki oğulları Görkem Şengün yaralı olarak kurtuldu. Kol ve bacağında yaralanma bulunan Görkem Şengün'ün, tedavisinin ardından anne ve babasının cenazesine katıldığı öğrenildi.

Kınalı gişelerinde feci kaza: Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil ezildi

BURSA'DA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Hayatını kaybeden Emin Şengün ve Fatma Şengün, Bursa'da gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Çiftin cenazeleri, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Lalaşahin Mahallesi'ndeki Yeni Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Lalaşahin Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.