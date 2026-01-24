İstanbul'da kesik baş cinayetinda kan donduran itiraf: "Cesedi evde parçaladık" I Yeni görüntüler çıktı
Şişli Duatepe Mahallesi’nde çöp konteynerinde başı ve kolları kesilmiş halde bulunan kadın cesedinin Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’ya ait olduğu belirlendi. Cinayetle ilgili sevgilisi ve ona yardım ettiği tespit edilen 2 şüpheli ile taksi şoförü gözaltına alındı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cinayetin nasıl işlendiğine ilişkin ifade ortaya çıktı. Sevgilisi, "Cesedi Ümraniye'deki evde parçalara ayırdık. Cesedin parçalarını ayrı ayrı poşetledik " dedi.
Olay, bugün saat 19.40 sıralarında Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak No:25 önünde meydana geldi. İddiaya göre, O.Ç. isimli kişi çöpten malzeme topladığı sırada konteyneri karıştırırken çarşaf ve poşetlere sarılı bir cesetle karşılaştı.Şişli’de dehşet
KARAKOLA GİDİP BİLDİRDİ
Durumu fark eden O.Ç., polis merkezine giderek ihbarda bulundu. O.Ç.'nin polis ekipleriyle birlikte yeniden olay yerine gelmesi üzerine konteynerde yapılan ilk gözlemlerde, cesedin bir kadına ait olduğu ve başının olmadığı değerlendirildi.
OLAY YERİ KORUMA ALTINDA
Olay yerinin bozulmaması amacıyla ceset konteynerden çıkarılmadı. Bu nedenle vücut bütünlüğüne ilişkin ayrıntılı değerlendirme olay yerinde yapılamadı. Bölge güvenlik çemberine alınırken, Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya (36) ait olduğu belirlendi. Ekipler, konteyner ve çevresinde delil toplama çalışmalarını sürdürürken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.
8 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda cinayeti Durdona Khokimova ile sevgili olduğu öğrenilen D.A.U.T. isimli Özbekistan uyruklu şüphelinin öldürdüğü, G.A.K. isimli şüphelinin de ona yardım ettiği öğrenildi.
GÜRCİSTAN'A KAÇMAK İÇİN HAVALİMANINA GİTTİLER
Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünün izlenmesinin ardından iki şüphelinin Gürcistan'a kaçmak için İstanbul Havalimanı'na gittiği tespit edildi. Şüpheliler 8 saatlik çalışmanın ardından yurt dışına kaçmadan önce gözaltına alındı.
GÖNÜLİLİŞKİSİ YAŞADIĞINI SÖYLEDİ
Şüphelilerden Dilshod Akhrol U.T.'nin genç kadın ile gönül ilişkisi yaşadığı bu sebeple aralarında tartışma çıktığı ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIŞişli'deki "kesik baş" cinayetinde yeni görüntüler!
Öte yandan şüphelilerin cesedi valiz ile taşıdıkları anlara ait güvelik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki şüphelinin valizi sokak sokak taşıdığı bir pasajdan geçtiği ve çöp konteynerine poşet içerisinde bir şey attıkları görülüyor.
"CESEDİ EVDE PARÇALARA AYIRDIK"
İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde başı ve kolları kesilmiş halde cesedi bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'yı öldüren Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov ifadesinde cinayeti anlattı: Durdona Khokimova ile olay günü tanıştık. Aramızda gönül ilişkisi başladı. Tartışma yaşadık. Bıçaklayarak öldürdüm. Daha sonra arkadaşım Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev ile birlikte cesedi Ümraniye'deki evde parçalara ayırdık. Cesedin parçalarını ayrı ayrı poşetledik ve bavul içerisine yerleştirdik. Daha sonra ticari taksi ile Şişli İlçesi'ne geldik. Ceset ve parçalarını farklı çöp konteynerlerine attık.
GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Olayda şüphelilerin bindiği taksiyi kullanan Ekrem K. de gözaltına alındı. Olayla ilgili toplam gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
Khakimova'nın Türkiye'de av malzemeleri dükkanı işlettiği öğrenildi. Cesedi parçalara ayırdıkları ev görüntülendi.
Katillerin yakalanma anları ortaya çıktı