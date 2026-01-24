İstanbul'da kesik baş cinayetinda kan donduran itiraf: "Cesedi evde parçaladık" I Yeni görüntüler çıktı

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda cinayeti Durdona Khokimova ile sevgili olduğu öğrenilen D.A.U.T. isimli Özbekistan uyruklu şüphelinin öldürdüğü, G.A.K. isimli şüphelinin de ona yardım ettiği öğrenildi.

Şüphelilerden Dilshod Akhrol U.T.'nin genç kadın ile gönül ilişkisi yaşadığı bu sebeple aralarında tartışma çıktığı ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu. Fotoğraf: Olay anı, (DHA)

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şişli'deki "kesik baş" cinayetinde yeni görüntüler!

Öte yandan şüphelilerin cesedi valiz ile taşıdıkları anlara ait güvelik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki şüphelinin valizi sokak sokak taşıdığı bir pasajdan geçtiği ve çöp konteynerine poşet içerisinde bir şey attıkları görülüyor.

"CESEDİ EVDE PARÇALARA AYIRDIK"

İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde başı ve kolları kesilmiş halde cesedi bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'yı öldüren Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov ifadesinde cinayeti anlattı: Durdona Khokimova ile olay günü tanıştık. Aramızda gönül ilişkisi başladı. Tartışma yaşadık. Bıçaklayarak öldürdüm. Daha sonra arkadaşım Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev ile birlikte cesedi Ümraniye'deki evde parçalara ayırdık. Cesedin parçalarını ayrı ayrı poşetledik ve bavul içerisine yerleştirdik. Daha sonra ticari taksi ile Şişli İlçesi'ne geldik. Ceset ve parçalarını farklı çöp konteynerlerine attık.

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Olayda şüphelilerin bindiği taksiyi kullanan Ekrem K. de gözaltına alındı. Olayla ilgili toplam gözaltı sayısı 3'e yükseldi.