İntihar süsü verdi! Katili yengesi çıktı!

Tüyler ürperten olay, 17 Ocak Cumartesi gecesi İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Yaklaşık 6 ay önce eşini kaybeden ve 1 yaşındaki kızıyla yaşayan İsmihan K., gece saatlerinde evde olmadığı sırada kayınbiraderi Ümit İmrağ (31) eve girdi. Ondan yaklaşık 10 dakika sonra İsmihan K. ikametine geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, İmrağ bacağından bıçaklanarak yaralandı. Yengenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan İmrağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adamın bıçaklanma sonucu atardamarının kesildiği ve yoğun kan kaybından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.

'ÜMİT NE YAPTIN'

Polis, şüpheli yengeyi gözaltına aldı. Kadın ifadesinde, kayınbiraderinin eve zorla girdiğini, kendi kendini ekmek bıçağıyla yaraladığını anlattı. Komşu Öznur S. ise verdiği ifadede karşı daireden 'Ümit ne yaptın' şeklinde çığlık sesleri duyduğunu belirtti. İsmihan K., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin incelemeleri neticesinde Ümit İmrağ'ın sağ bacağının arkasından bıçaklandığı için ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine yenge savcılık kararıyla tekrar gözaltına alındı. İsmihan K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan kadın, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'HERKESİ KESERİM'

İmrağ'ınhırsızlık' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' gibi suçlardan 17, yengesi İsmihan K.'nın ise 'kasten yaralama' suçundan 4 kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan yengenin sosyal medyadaki bir fotoğrafını, 'hepinizi keserim, sabaha hiçbir şey hatırlamam' notuyla paylaştığı görüldü.