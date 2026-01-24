İntihar dedi gerçek başka çıktı! 3 aylık evlilik kanla bitti

Dehşetin bir diğer adresi Antalya Kepez'di. 3 ay önce evlenen Helin K. (24) ile eşi İsmail K., babasının evine misafirliğe gittikten sonra kendi evlerine döndü. Eve geldikten kısa süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Genç çiftin kavga seslerini duyan komşular kapıya yöneldiği sırada daire içerisinden bir el silah sesi duyuldu. Kapıyı açan İsmail K., eşinin hayatına son vermek istediğini öne sürerek, kucağında taşıdığı Helin K.'yı kendi imkânlarıyla hastaneye götürdü. Başından vurulduğu belirlenen Helin K., kurtarılamadı. Şüpheli İsmail K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İsmail K., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Helin K., hayatının en mutlu günlerini yaşaması gerekiyordu. Evliliği üçüncü ayında kanla bitti. Yeni kuralan bir yuva, geride tarifsiz bir acı bıraktı.