CHP’de ‘Baş Benim’ kavgası büyüyor

CHP'de3 başlı adaylık kavgasında tansiyon günden güne yükseliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki "Ekrem İmamoğlu" posterlerini kaldırttı, adını da Ekrem İmamoğlu'nun önüne yazdırarak, "paralel genel merkez" tartışmalarına "Baş benim" mesajı verdi.

YAVAŞ'I SAHAYA SÜRDÜ

İmamoğlu'nun hukuken aday olamayacağını gören Özel, "Ekrem İmamoğlu içerideyse bir aday bulunur" diyerek Mansur Yavaş'ı sahaya sürdü.

ÖZEL'İN YOL TEMİZLİĞİ

Özel'in CHP'de "Baş benim" mesajı verip Mansur Yavaş'ın adını zikretmesi "Yavaş'ı Ekremciler'e yıpratıp, adaylığı için yol temizliği yapıyor" yorumlarına yol açtı.

İMAMOĞLU REST ÇEKTİ

Yolsuzluktan tutuklanan "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" lideri Ekrem İmamoğlu, Özel'e "Adaylığım devam etmektedir" diye rest çekti.

CHP lideri Özgür Özel, "İmamoğlu içerideyse bir aday bulunur" deyip Mansur Yavaş'ı öne attı. Aday ofisindeki İmamoğlu posterlerini kaldırıp "Baş benim" mesajı verdi. İmamoğlu, Silivri'den Özel'e rest çekti

Ofisin tasarımını değiştiren Özel, arka planında yer alan İmamoğlu'nun fotoğrafını ve imzasını tamamen kaldırmış, yerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresini eklettirmişti.

Haber: Murathan Yıldırım