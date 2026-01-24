Boğaz’da ölüm yarışı: Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un annesi konuştu!
İstanbul Boğazı’ndaki yarışta kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un cansız bedeninin Kuruçeşme’de bulunmasının ardından aile, arama süreci ve ölüm nedenine ilişkin soru işaretlerinin otopsi raporuyla netleşmesini bekliyor.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos 2025'te İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katıldıktan sonra kaybolan ve aylar süren arama çalışmalarının ardından 20 Ocak'ta Kuruçeşme'de cansız bedeni bulunan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un anne ve babası, ülkelerine dönmeden önce avukatları Alperen Çakmak ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"SON ANA KADAR YAŞADIĞINA İNANDIK"
Anne Galina Svechnikova, oğullarının kaybolmasının üzerinden yaklaşık beş ay geçtiğini belirterek,"Oğlumun boğulduğuna inanmadığımız için cenazesinin bulunduğu haberini ilk aldığımızda büyük bir korku ve acı yaşadık. Son ana kadar hayatta olduğuna inanmıştık." dedi.
Boğaz'da bir ceset bulunduğu bilgisini aldıklarında bunun kendi çocukları olabileceğini düşündüklerini ifade eden Svechnikova,"DNA incelemesiyle artık hiçbir şüphe kalmadı, bulunan kişinin bizim oğlumuz olduğu kesinleşti. Oğlumun cenazesi şu anda Moskova Havalimanı'na gidiyor, yakınları tarafından karşılanacak."diye konuştu.
ARAMALAR YANLIŞ NOKTADA YOĞUNLAŞTI
Olayla ilgili hukuki sürecin avukatları tarafından takip edildiğini dile getiren Svechnikova, oğlunun bulunma yerinin kendilerini şaşırttığını söyledi. Svechnikova, "Oğlumun yarışın başlangıcında değil, sonunda bulunması bizi şaşırttı çünkü en baştan beri yanlış yerlerde arandı. Tanıklar oğlumu yarışın başlangıcında gördüklerini söylüyordu ancak sonunda bitiş noktasında olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.
"FİZİKSEL OLARAK ÇOK DAYANIKLIYDI"
Oğlunun spor geçmişine dikkat çeken Svechnikova,"Oğlumun, bitiş noktasında bulunmasının sebebi, onun fiziksel olarak çok dayanıklı olması ve küçük yaştan beri yüzme ve diğer spor dallarıyla ilgilenmesi. Fiziksel olarak oldukça güçlüydü." dedi.
EŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Svechnikova, gelininin acı haberin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını anlatarak,"Az önce kendisiyle telefonda görüştük, şu anda daha iyi. Nikolai çok uzun zaman arandı ve bir türlü bulunmuyordu. Şu an eşi onu havalimanında bekliyor. Uzun süre sonra bulunmasıyla bize bir rahatlama geldi, nihayet oğlumuzun yanımızda olduğunu biliyoruz. Umut çok azdı, bu yüzden onu bulmuş olmamızın bizim için ne ifade ettiğini kelimelerle anlatmam zor."şeklinde konuştu.
"NEDEN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BİLMEK İSTİYORUZ"
Yarışmada yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını öne süren Svechnikova, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporunu beklediklerini belirterek,"Neden boğuldu? Neden böyle bir şey oldu? Nikolai'nin neden hayatını kaybettiğini, ona ne olduğunu anlamak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli." dedi.
"BEN DE PROFESYONEL BİR YÜZÜCÜYDÜM"
Üzüntüsü nedeniyle konuşmakta zorlanan baba Andrei Svechnikov ise,"Ben de eski bir sporcuyum, sporla profesyonel olarak ilgilendim. Yüzücüyüm, çocuklarımı da bu şekilde yetiştirdim." ifadelerini kullandı.
AVUKAT: BİN SAATİ AŞAN ARAMA YAPILDI
Ailenin avukatı Alperen Çakmak, yetkililerin kendilerine arama çalışmalarının bin saatin üzerinde sürdüğünü ve ileri düzey ekipmanlar kullanıldığını bildirdiğini aktardı.
"ASILSIZ HABERLER AİLENİN ACISINI ARTIRDI"
Nikolai Svechnikov'un cansız bedeninin yarışmanın düzenlendiği bölgede bulunduğuna işaret eden Çakmak, "Ancak, yetkililer bize Adalar'a kadar karış karış her yerin arandığını, bakılmadık yer kalmadığını söylediler." dedi.
Çakmak, yüzücünün kaybolmasının ardından sevgilisiyle başka bir ülkede yaşadığı yönünde gerçeği yansıtmayan haberlerin yapıldığını, bu tür bilgi kirliliğinin ailenin acısını derinleştirdiğini ve daha önce de bu iddiaları yalanladıklarını kaydetti. Organizasyon yetkilileri hakkında ihmal iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Çakmak, hukuki süreci aile adına sürdüreceklerini ifade etti.
AYLARCA SÜREN BEKLEYİŞ
Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, 24 Ağustos 2025'te İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılmış, yarışı tamamlayamaması üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı. Ailesi, yüzücüden haber alınamaması üzerine Rusya'dan İstanbul'a gelmiş ve Svechnikov'u bulana 500 bin lira ödül verileceğini açıklamıştı. Ancak aylar süren arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.
KURUÇEŞME'DE BULUNDU, DNA İLE KESİNLEŞTİ
20 Ocak'ta Kuruçeşme Sahili'nde deniz kenarında bir ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti. Üzerinden kimlik çıkmayan ve mayo bulunan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.
İstanbul'a gelen anne ve babadan alınan DNA örnekleriyle yapılan karşılaştırma sonucunda cesedin Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu kesinleşmişti.