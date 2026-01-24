Boğaz’da ölüm yarışı: Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un annesi konuştu!

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos 2025'te İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katıldıktan sonra kaybolan ve aylar süren arama çalışmalarının ardından 20 Ocak'ta Kuruçeşme'de cansız bedeni bulunan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un anne ve babası, ülkelerine dönmeden önce avukatları Alperen Çakmak ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cesedi bulunan Rus yüzücünün ailesinden açıklama (AA)

"SON ANA KADAR YAŞADIĞINA İNANDIK"

Anne Galina Svechnikova, oğullarının kaybolmasının üzerinden yaklaşık beş ay geçtiğini belirterek,"Oğlumun boğulduğuna inanmadığımız için cenazesinin bulunduğu haberini ilk aldığımızda büyük bir korku ve acı yaşadık. Son ana kadar hayatta olduğuna inanmıştık." dedi.

Boğaz'da bir ceset bulunduğu bilgisini aldıklarında bunun kendi çocukları olabileceğini düşündüklerini ifade eden Svechnikova,"DNA incelemesiyle artık hiçbir şüphe kalmadı, bulunan kişinin bizim oğlumuz olduğu kesinleşti. Oğlumun cenazesi şu anda Moskova Havalimanı'na gidiyor, yakınları tarafından karşılanacak."diye konuştu.

Cesedi bulunan Rus yüzücünün ailesinden açıklama (AA)

ARAMALAR YANLIŞ NOKTADA YOĞUNLAŞTI

Olayla ilgili hukuki sürecin avukatları tarafından takip edildiğini dile getiren Svechnikova, oğlunun bulunma yerinin kendilerini şaşırttığını söyledi. Svechnikova, "Oğlumun yarışın başlangıcında değil, sonunda bulunması bizi şaşırttı çünkü en baştan beri yanlış yerlerde arandı. Tanıklar oğlumu yarışın başlangıcında gördüklerini söylüyordu ancak sonunda bitiş noktasında olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Cesedi bulunan Rus yüzücünün ailesinden açıklama (AA)

"FİZİKSEL OLARAK ÇOK DAYANIKLIYDI"

Oğlunun spor geçmişine dikkat çeken Svechnikova,"Oğlumun, bitiş noktasında bulunmasının sebebi, onun fiziksel olarak çok dayanıklı olması ve küçük yaştan beri yüzme ve diğer spor dallarıyla ilgilenmesi. Fiziksel olarak oldukça güçlüydü." dedi.

Cesedi bulunan Rus yüzücünün ailesinden açıklama (AA)

EŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Svechnikova, gelininin acı haberin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını anlatarak,"Az önce kendisiyle telefonda görüştük, şu anda daha iyi. Nikolai çok uzun zaman arandı ve bir türlü bulunmuyordu. Şu an eşi onu havalimanında bekliyor. Uzun süre sonra bulunmasıyla bize bir rahatlama geldi, nihayet oğlumuzun yanımızda olduğunu biliyoruz. Umut çok azdı, bu yüzden onu bulmuş olmamızın bizim için ne ifade ettiğini kelimelerle anlatmam zor."şeklinde konuştu.

"NEDEN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BİLMEK İSTİYORUZ"

Cesedi bulunan Rus yüzücünün ailesinden açıklama (AA)

Yarışmada yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını öne süren Svechnikova, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporunu beklediklerini belirterek,"Neden boğuldu? Neden böyle bir şey oldu? Nikolai'nin neden hayatını kaybettiğini, ona ne olduğunu anlamak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli." dedi.