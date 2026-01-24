Bebeği darp ederek zihinsel ve bedensel engelli olmasına neden olan hemşireye tutuklama kararı verildi

Kahramanmara'ta Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin düşük kiloda dünyaya geldiği için kuvöze alınan Deniz Esin Bozoklar adını verdikleri bebekleri, 5 günlükken hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık tarafından darbedildi. Bağrıyanık, kan alma sırasında huysuzlanıp ağlamasına sinirlendiği Deniz Esin'in başına defalarca vurup bacaklarını sıktı. Hemşirenin konuyu hastane yönetimine bildirmesi üzerine güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Hazel Dırık Bağrıyanık'ın bebeği darbettiği tespit edildi. 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın yargılanmasına devam edildi. Görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık ise yer almadı. Avukat, hemşirenin tutuklanmasını talep etti. Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verilen duruşma, 19 Şubat'a ertelendi.

