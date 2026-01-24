Başakşehir’de kontrolden çıkan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde park halindeyken yokuştan kayan TIR, 5 araca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulurken, olay bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolden çıkan TIR 5 aracı biçti Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Başakşehir Mahallesi Gülbahçe Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle yokuştan kaymaya başladı. Kontrolden çıkan TIR, önce kaldırıma, ardından park halindeki 5 araca çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, TIR, bir kamyon ve 4 otomobilde hasar oluştu.

İstanbul Başakşehir'de yokuştan kayan TIR 5 araca çarptı (DHA) SON ANDA KURTULDULAR Yaşanan kaza sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde TIR'ın yokuştan kayarak önce kaldırıma, ardından park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı. Ayrıca otomobile binmek üzere olan bir kişiyle onu yönlendiren başka bir kişinin, TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.