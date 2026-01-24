Başakşehir’de kontrolden çıkan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde park halindeyken yokuştan kayan TIR, 5 araca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde park halindeyken yokuştan kayan TIR, 5 araca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulurken, olay bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.Kontrolden çıkan TIR 5 aracı biçti
Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Başakşehir Mahallesi Gülbahçe Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle yokuştan kaymaya başladı. Kontrolden çıkan TIR, önce kaldırıma, ardından park halindeki 5 araca çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, TIR, bir kamyon ve 4 otomobilde hasar oluştu.
SON ANDA KURTULDULAR
Yaşanan kaza sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde TIR'ın yokuştan kayarak önce kaldırıma, ardından park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı. Ayrıca otomobile binmek üzere olan bir kişiyle onu yönlendiren başka bir kişinin, TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
"TIR'I GÖRÜNCE KAÇTI"
Kazaya tanıklık eden Ali Güven, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"TIR 150 metre yukarıda park halindeyken frenleri boşalıyor. Frenleri boşalınca buraya doğru kayıyor. İlk önce kaldırıma çarpıyor, ufak bir çiçeklik alanı eziyor. Ardından bir arabayı önüne alıyor, sürükleyerek 5-6 araca hasar veriyor. Bu 2 aracı sıkıştırıyor. TIR ile birlikte 6 araçta hasar var. Sokakta çöp atan bir adam vardı, O TIR'ı görünce kaçtı aşağı. Polis ekipleri geldi tutanaklarını tuttular. Gerekli ifadeleri aldılar. TIR şoförü evdeydi, o da geldi. Çekiciyi bekliyoruz, çekici gelirse arabalarımızı çekeceğiz inşallah."
Olayla ilgili inceleme sürüyor.