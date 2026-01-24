ABD'de düzenlenen matematik olimpiyatlarında birinci olan Türk genç gururumuz oldu

ABD'ninOrlando kentinde düzenlenen Uluslararası Neo Science Olimpiyatları'nda Türkiye'den katılan BİLSEM Okulları 5'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Sidar Cem Kılagöz, matematik alanında kendi yaş kategorisinde büyük bir başarıya imza attı. Kılagöz kendi kategorisinde matematikte birinci olurken, bilim alanında da altın iki madalya kazandı. Olimpiyatların ön eleme etabına 117 ülkeden katılım sağlandı. Kılagöz, buradaki başarısıyla 21 ülkenin davet edildiği Neo Science Grand Finali'ne katılmaya hak kazandı. "HEDEFİM NOBEL"

Kılagöz, ABD'deki organizasyondan iki dünya birinciliği ve bir bilim altın madalyası olmak üzere toplam üç altın madalya ile ayrıldı. Sidar, " Küçükken matematikte normal yaşıtlarımdan daha iyiydim. Daha erken çarpma, bölmeyi öğrendim. Hedefim TÜBİTAK'ta altın alıp milli takıma girmek. Oradan IMO (Uluslararası Matematik Olimpiyatı) ve Balkanlar'da iyi bir derece yapmak. En son ise Fields Matematik veya Nobel'i kazanmak" dedi.

Anne Seda Kılagöz ise "Hesap makinesi ve bilgisayar Sidar'ın en büyük oyuncağı olmuştu. Çok küçük yaşta 'Karekök nedir? Küp nedir? O nedir? Asal çarpanlar nedir?' diye sorardı bize" dedi

Kılagöz, "Ülkemi ve okulumu da güzel temsil etmem beni çok gururlandırdı. Matematik ve bilimi seviyorum. Evren, uzay ve sayılar, dünya çok ilgimi çekiyor" ifadelerini kullandı.