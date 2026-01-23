Yozgat'ta 21 yıl ölü eniştesinin maaşını çekti! Devleti 15 milyon zarara soktu

Yozgat'takisıra dışı bir dolandırıcılık olayı, jandarmanın titiz takibiyle ortaya çıkarıldı. 87 yaşındaki S.C., tam 65 yıl önce vefat eden kız kardeşinin kimliğine bürünerek 'film senaryolarını aratmayan' bir vurguna imza attı. Yapılan incelemelerde, S.C.'nin kız kardeşi H.E.'nin eşinin 21 yıl önce vefat etmesinin ardından harekete geçtiği belirlendi. Tam 21 yıldır ölen eniştesinin maaşını çeken ve devleti 15 milyon TL zarara uğratan yaşlı kadın ile ona yardım eden 3 aile üyesi gözaltına alındı.

