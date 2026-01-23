PODCAST CANLI YAYIN

Migros Netsle SMA Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte İphone 16 ve Philips süpürge kazanan asil ve yedek talihliler...

Migros Netsle SMA Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ’nin 24.09.2025 tarihli ve E-24951361-255.01.02-78430 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 17.01.2026 tarihinde yapılan çekilişe 167.443 katılım gerçekleşmiştir.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Migros Netsle SMA Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte İphone 16 ve Philips süpürge kazanan asil ve yedek talihliler...

Apple iPhone 16 128 GB Asil Talihlileri:

Fotoğraf, (takvim.com.tr)


Philips XC7055/01 Aqua 7000 Serisi 25,2 V Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge Asil Talihlileri:

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

Philips HD9285/96 5000 Serisi 7.2 Litre XXL Wifi Connected Airfryer Fritöz Asil Talihlileri:

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

1.500 TL değerinde Money Pro Hediye Kartı Asil Talihlileri:

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

iPhone 16 128 GB Yedek Talihlileri:

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

Philips XC7055/01 Aqua 7000 Serisi 25,2 V Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge Yedek Talihlileri:

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

Philips HD9285/96 5000 Serisi 7.2 Litre XXL Wifi Connected Airfryer Fritöz Yedek Talihlileri:

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

1.500 TL değerinde Money Pro Hediye kartı Yedek Talihlileri:

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler