Konya'da 45 mezara Türk bayrağı astı! Alçak saldırıya böyle cevap verdi

Konya Beyşehir’de yaşayan Ali Sevindik (47), bugüne kadar şehitlerin ve hayatını kaybeden Kore ve İstiklal Savaşı gazilerinin de olduğu 45 mezara, kendisinin diktiği Türk bayraklarını astı. Sevindik, Nusaybin’de Türk bayrağına yapılan alçak saldırıya da tepkisi gösterdi. Sevindik, “Bu alçaklara inat Türk bayrağımızı dalgalandırmak için mücadele edeceğim” dedi. Bu arada Türkiye’nin çeşitli illerinde bayrak dağıtımları başladı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Haber: Tolga Yanık

