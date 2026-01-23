Kahraman Yiğit Gençbay unutulmadı! Kartalkaya yangınında can vermişti | Adı Ankara'da sağlık merkezine verildi

Bolu Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangından kurtulan tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Gençbay, insanları kurtarmak için tekrar girdiği otelde yaşamını yitirdi. Yiğit'in adı, Ankara Gölbaşı'ndaki sağlıklı hayat merkezinde yaşatılıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından 10 Nisan 2025'te açılışı gerçekleştirilen merkez, ilçenin koruyucu sağlık hizmetleri alanındaki ihtiyacını karşılıyor. Merkezde vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

'ARKADAŞLARI ÇALIŞIYOR'

Görevli Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) sorumlu hekimi Dr. Meryem Çalışkan, merkezde Yiğit Gençbay'ın, intörn doktor meslektaşları olduğunu hatırlattı. Merkez bünyesindeki KETEM birimlerinde kanser taramalarına yönelik testlerin yapıldığını aktaran Çalışkan, "Rahim ağzı kanserine yönelik HPV testi yapmaktayız. Yine meme kanserine yönelik mamografi çekimi yapmaktayız. Ve kolon kanserine yönelik de bütün danışanlarımıza Gaitada Gizli Kan testi uygulamaktayız. Bu testlerin sonuçları değerlendirilip ihtiyaç halinde danışanlarımız ileri tetkik ve teşhis merkezlerine yönlendirilmektedir." dedi. Merkezde gebelik, bebek, çocuk ve gençlik akademilerinin de bulunduğunu ve her yaşa göre çeşitli eğitim hizmetlerinin sürdüğünü kaydetti.