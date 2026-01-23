Hemşire şiddetiyle 5 yaşındaki bebek engelli kaldı! Görüntüler yürekleri parçaladı

Kahramanmaraş'ta yaşayanSema Bozoklar,2021'de Sütçü İmamÜniversitesi Sağlık Uygulamave Araştırma Hastanesi'ndekızı Deniz Esin'i dünyayagetirdi. Bebek, düşük kilodadoğduğu için yeni doğanservisinde kuvöze alındı.2021'de bir hemşire, DenizEsin Bozoklar'a damar yoluaçmak istediği sırada bebeğinçok durağan olduğunu ve solbacağında da şişlik tespit etti.Bebeğin 5 günlükken 2021'dehemşire Hazel Dırık B.'ninşiddetine maruz kaldığı tespitedildi. Olaydan 3 yıl sonrahemşire hakkında 3 yılakadar hapis istemiyle davaaçıldı. Yargılanan hemşireHazel Dırık B.'ninDeniz Esin Bozoklar'auyguladığı şiddetingüvenlik kamerasıgörüntüleri ortaya çıktı.Hemşirenin, Deniz Esin'inbaşına defalarca vurması,bacağını sıkması ve sonrasındabacağının hareketsiz kalmasıgörüntülerde yer aldı.

KAN ALMA 14 DAKİKA SÜRDÜ



Görüntüleri değerlendiren ailenin avukatıSait Bolat, "Sanık tam 14dakika boyunca 5 günlükbebeğimizden kan almayaçalışıyor. Kan alırken dedefalarca kez kafasınavurmak suretiyle bebeğidarbediyor. 14 dakikaboyunca vahşettir, eziyettir, işkencedir.En başından beri biz bunun basit biryaralama suçu olmadığı kanaatindeyiz"şeklinde konuştu.