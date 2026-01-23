Ebe Aysel karda kışta görevde! Öğretmen Seda tatilde bile öğrencisinin peşinde
Hakkari’de görev yapan Ebe Aysel her gün yürüyerek 1.5 metrelik karları aşıyor. 2 köy ve 6 mezrada vatandaşlara şifa götürüyor ayriyeten Bolu'da öğretmen Seda serebral palsili öğrencisini yarı yıl tatilinde de yalnız bırakmıyor. onu geleceğe hazırlıyor.
Ebe Aysel Daşçi (24), 2 yıl önce Yüksekova'nın Ortaç Köyü Sağlık Evi'ne atandı. Vatan hizmeti için kar kış demedi. 2 bin 41 rakımlı bölgede vatandaşların imdadına yetişti. Çocuklardan yaşlılara kadar herkese sağlık hizmeti verdi.
3 YIL BOYUNCA EVİNE GİTTİ
Öğretmen Seda Özdemir, örgün eğitime devam edemeyen Soner Başkal'ın 3 yıl boyunca en büyük destekçisi oldu. Yarıyıl tatilinde de gönüllü olarak öğrencisini ziyaret edip ders vermeye başladı.