Annesi Esra Erol’da arıyordu! 'Tetikçi' iddiasıyla gözaltında

GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Devam eden çalışmalarda, 2 şüphelinin daha Edirne'de illegal yollarla yurt dışına kaçma planı yaptığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla bu kişiler de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Böylece toplam gözaltı sayısı 8'e çıktı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, yeni nesil çetelerden birinin kurşunlama olaylarında tetikçi olarak kullandığı iddia edilen Enes Mekselina Arslan olduğu belirlendi. Arslan'ın, ATV'de yayınlanan Esra Erol programına çıkarak kayıp oğlu için yardım isteyen Ayşe Arslan'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.