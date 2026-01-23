Annesi Esra Erol’da arıyordu! 'Tetikçi' iddiasıyla gözaltında
İstanbul’da bir işyerine yönelik kurşunlama olayına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden birinin, ATV’de yayınlanan Esra Erol programında kayıp olarak aranan Enes Mekselina Arslan olduğu ortaya çıktı.
KURŞUNLAMA OLAYI KAMERALARDAN ÇÖZÜLDÜ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir işyerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen saha çalışmalarında, işyeri ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtları detaylı şekilde incelendi. Görüntülerde, bir araç içerisinden işyerine ateş açıldığı tespit edildi.
Plakası belirlenen aracın çalıntı olduğu ve sahte plaka kullandığı anlaşılırken, söz konusu araç bir hastanenin otoparkında terk edilmiş halde bulundu.
İLK OPERASYONDA 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olaya karıştığı ve bağlantısı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma sürerken, gözaltına alınan şüphelilerden birinin kimliği dikkat çekti.
GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Devam eden çalışmalarda, 2 şüphelinin daha Edirne'de illegal yollarla yurt dışına kaçma planı yaptığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla bu kişiler de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Böylece toplam gözaltı sayısı 8'e çıktı.
ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, yeni nesil çetelerden birinin kurşunlama olaylarında tetikçi olarak kullandığı iddia edilen Enes Mekselina Arslan olduğu belirlendi. Arslan'ın, ATV'de yayınlanan Esra Erol programına çıkarak kayıp oğlu için yardım isteyen Ayşe Arslan'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.
ANNESİ ESRA EROL'DA OĞLUNU ARAMIŞTI
Ayşe Arslan, Esra Erol'un programında yaptığı başvuruda, 18 yaşındaki oğlu Enes Mekselina Arslan'ın 7 Kasım tarihinde annesinden arabanın anahtarını aldıktan sonra ortadan kaybolduğunu belirtmişti. Enes'ten o tarihten sonra haber alınamadığı, kaybolduğu gün araçta Serenay D. ve Fırat Çan ile birlikte olduğunun düşünüldüğü ifade edilmişti.
"TETİKÇİ" İDDİASI CANLI YAYINDA GÜNDEME GELMİŞTİ
Canlı yayında konuşan anne Ayşe Arslan, Fırat Çan'ın 28 yaşında olduğunu, Enes ve Serenay'dan yaklaşık on yaş büyük olduğunu belirterek çocukları kandırdığını öne sürmüştü. Arslan, çevresinden Fırat Çan hakkında olumlu hiçbir şey duymadığını ifade ederek, söz konusu kişinin "tetikçi" olduğunu, para karşılığında insan vurduğunu ve yaşı küçük olduğu için suçu oğluna ve Serenay D.'ye atabileceğini iddia etmişti.
Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.